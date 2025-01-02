مفجر تسلا خدم مع مهاجم نيو أورليانز.. ما القصة؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: على الرغم من استبعاد سلطات انفاذ القانون في الولايات المتحدة حتى الساعة، وجود رابط قوي وواضح بين حادث الدهس في نيوأورليانز وانفجار سيارة تسلا في لاس فيغاس، إلا أن بعض المعلومات قد تفجر مفاجأة من العيار الثقيل.

فقد تم التعرف على هوية الانتحاري الذي فجر سيارة تيسلا سايبرتراك، خارج فندق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في لاس فيغاس ليل الأربعاء، ليتبين أنه من المحاربين القدامى في الجيش الأميركي أيضا.

خدم سنوات في الجيش أيضا

وكشفت مصادر رفيعة المستوى في الشرطة أن المفجر يدعى ماثيو ليفلسبرجر، ويبلغ 37 عامًا، وفق ما نقل KTNV.

كما أشارت إلى أن ليفلسبرجر الذي نشأ في كولورادو سبرينغز خدم لأكثر من 19 عامًا في الجيش، قضى 18 منها مع القوات الخاصة، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn.

هذا وبينت المصادر أن ليفلسبرجر، الذي توفي الأربعاء في الانفجار الذي وقع خارج الفندق، كان قد خدم سابقًا في نفس القاعدة العسكرية التي خدم فيها شمس الدين جبار، الذي نفذ عملية الدهس في نيو أورليانز، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا.

ويُشتبه في قيام ماثيو بتأجير شاحنة Cybertruck من تسلا في كولورادو سبرينغز، عبر تطبيق Turo، ثم قيادتها عبر الحدود إلى نيفادا أمس الأربعاء، والتوقف عند محطات شحن مختلفة على طول الطريق.

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان أعلن أنه لا يعتقد أن جبار البالغ من العمر 42 عامًا، والذي أعلن انضمامه لداعش سابقا، كان "المسؤول الوحيد" عن هجوم شارع بوربون.

وكان شمس الدين المتحدر من تكساس، خدم لسنوات في الجيش، ثم توجه لاحقا للعمل في مجال العقارات. إذ كشف البنتاغون أنه خدم في الجيش كمتخصص في الموارد البشرية وفي تكنولوجيا المعلومات بين عامَي 2007 و2015، ثم في قوات الاحتياط حتى العام 2020.

كما خدم في أفغانستان من شباط/فبراير 2009 حتى كانون الثاني/يناير 2010، وفق ما أفاد ناطق عسكري، مضيفا أنه كان يحمل رتبة رقيب أول في نهاية خدمته، حين سريح بشكل مشرف.

لكنه واجه مؤخرا صعوبات مالية وشخصية، إثر طلاقه من زوجته، الذي رزق منها بابنتين.