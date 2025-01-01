روسيا توقف صادرات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (الاتحاد)

أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم»، أمس، توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات، فيما من المقرر أن تخسر دول الاتحاد الأوروبي نحو 5% من واردات الغاز في منتصف الشتاء.

وقالت أوكرانيا، إن نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها توقف بداية من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، مشيرة لأمور تتعلق بـ«الأمن الوطني».

وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في بيان: «أوقفنا عبور الغاز الروسي، هذا حدث تاريخي، روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية، اتخذت أوروبا بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي».

ويأتي بيان وزارة الطاقة في كييف مع انتهاء عقد مدته 5 سنوات بين شركتي «جازبروم» الروسية و«نافتوجاز» الأوكرانية.

وقال مصدر في القطاع، إن «جازبروم» افترضت، العام الماضي، أن الغاز لن يمر عبر أوكرانيا، والذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا.

من جانبها، قالت «جازبروم» في بيان: «بسبب رفض الجانب الأوكراني مراراً وبكل وضوح تجديد هذه الاتفاقيات، حُرمت جازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتباراً من أول يناير 2025».

وأضافت: «لا يورد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بدءاً من الساعة الثامنة بتوقيت موسكو».