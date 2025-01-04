تكنولوجيا: بطاقة RTX 5090 تتفاخر باستهلاك طاقة ضخم يصل إلى 575 واط، بينما تعتمد RTX 5080 على 360 واط فقط! #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب التقديم الرسمي للجيل التالي من وحدات معالجة الرسومات المخصصة للألعاب من سلسلة RTX 50، يزداد الحماس في عالم الألعاب. ومع توفر الكثير من المعلومات التي تسربت في الأشهر الأخيرة، أصبح لدينا فكرة واضحة عما ستقدمه Nvidia في الأيام القليلة المقبلة.

كشف تسريب جديد عن قيم TDP لوحدات معالجة الرسوميات RTX 5090 وRTX 5080، وهو ما يبدو أقل إثارة للدهشة مقارنة بالتوقعات السابقة.

وفقًا للخبراء المعروفين مثل kopite7kimi وhongxing2020، ستتراوح TDP لبطاقة RTX 5090 للألعاب عند 575 واط، وهو رقم أقل قليلاً من 600 واط الذي تم تسريبه سابقًا، ولكنه لا يزال يزيد بمقدار 125 واط عن سابقتها. أما بطاقة RTX 5080، فستأتي بطاقة طاقة تقدر بحوالي 360 واط، وهي زيادة معتدلة تقدر بنحو 40 واط مقارنة بطرازها السابق.

وبالنسبة لـ RTX 5090، فإن هذا الرقم ليس مفاجئًا للغاية، نظرًا لأنه من المتوقع أن تحتوي البطاقة على 21760 نواة CUDA، مما يمثل زيادة بنسبة 33% عن RTX 4090. أما RTX 5080، فستكون مزودة بحوالي 10.5% أكثر من نوى CUDA مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى زيادة TDP بمقدار 40 واط.

من المتوقع أن تكون وحدات معالجة الرسومات القادمة، بما في ذلك RTX 5090 وRTX 5080، مزودة بذاكرة GDDR7، مع ناقل ذاكرة 512 بت لـ RTX 5090 و256 بت لـ RTX 5080.

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