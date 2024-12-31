شكرا لقرائتكم خبر عن زود موسكو بمعلومات.. السجن 15 عامًا لأوكراني أدين بـ"الخيانة العظمى" والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

القصف الصاروخي الروسي

الحرب الروسية على أوكرانيا

الدمام - شريف احمد - قضت أوكرانيا اليوم الاثنين بالسجن 15 عامًا بحق شرطي سابق دين بـ"الخيانة العظمى".وأوضحت كييف أن الشرطي سلم روسيا معلومات عن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية، بحسب النيابة.وذكرت النيابة الأوكرانية في بيان عبر تلغرام: "حكم على أحد سكان زابوريجيا بالسجن 15 عاما لتزويده العدو معلومات عن أمكنة نشر منظومات الدفاع الجوي".وأوضح مكتب المدعي أن "الرجل جال في مدينة زابوريجيا وأنحائها لتحديد مواقع الدفاع الجوي وطواقمها ومعدات قوات الدفاع".وذكر المصدر نفسه أن المحكوم شرطي متقاعد برتبة ليفتنانت كولونيل، "تواصل مع رفيق سابق له في المدرسة هو اليوم موظف في وزارة الدفاع الروسية، وعرض عليه مساعدته في الحرب على أوكرانيا".وتواصل أوكرانيا مطالبة حلفائها الغربيين بتعزيز هذه المنظومات لاحتواء القصف الصاروخي الروسي على منشآت الطاقة.واتهمت كييف مئات الأشخاص بالتعاون مع روسيا منذ بدء الغزو في فبراير 2022، وخصوصا أفرادًا كانوا ينقلون معلومات حساسة إلى الجيش الروسي أو إلى مسؤولين في المناطق الأوكرانية المحتلة.وقبل أيام كانت قضت محكمة أوكرانية بالسجن 14 عامًا بحق امرأة اتهمت بـ "الخيانة العظمى"، لكتابتها رسالة إلى ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، تبرر فيها الغزو الروسي لأوكرانيا.النيابة الأوكرانية أوضحت حينها أن "إحدي المقيمات في كييف كتبت رسالة إلى ممثل روسيا في الأمم المتحدة حول تأييدها العملية الخاصة الروسية، وقد حكمت بالسجن 14 عامًا بتهمة الخيانة العظمى".وذكرت أن فاسيلي نيبنزيا، السفير الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، أوضح هذه الرسالة في خطاب ألقاه في 28 فبراير 2022 لتبرير الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا الذي كان بدأ قبل أربعة أيام.وأشار مكتب المدعي في كييف إلى أن المحكومة بدفع من الاستخبارات الروسية، "كتبت أن الشعب الأوكراني يدعم العملية الخاصة المزعومة لروسيا الاتحادية في أوكرانيا".وأضاف أن أعمال النهب والجرائم والسرقات بدأت في أوكرانيا، وأن السياسيين دعوا رسميًا إلى قتل الروس".ويومها أعلنت روسيا أنها تسعى إلى حماية الناطقين بالروسية المقيمين في أوكرانيا، إضافة إلى "تطهير البلاد من النازية"، الأمر الذي رفضته كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.