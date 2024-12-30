السفير البابوي يترأس الأحد قداس الغطاس في كنيسة مار منصور – وسط بيروت

يترأس السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، السادس من مساء يوم الأحد المقبل في 5 كانون الثاني، قداسا في كنيسة مار منصور، بمناسبة عيد الغطاس، في وسط بيروت، بدعوة من جمعية مار منصور – لبنان. ويلي القداس امسية موسيقية روحانية من وحي الاعياد .

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