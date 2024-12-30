شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: توجيهات الرئيس بتعظيم عائد الموانئ تعزز مكانة مصر كمركز للتجارة والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للتجارة عالميا.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن "توجيهات الرئيس" ، تستهدف تعزيز جهود رفع كفاءة الخدمات الملاحية ودور قناة السويس في حركة التجارة العالمية، لتشجيع الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، ولتعظيم إيرادات القناة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية نتيجة تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.

وشدد الشهابي على أهميتها للاقتصاد المصرى بعد انخفاض إيرادات قناة السويس فى عام 2024، بنسبة تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، أى ان مصر خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار فى عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتى أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية .

وثمن رئيس حزب الجيل على توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية، ويؤكد حرص الدولة المصرية على منح القطاع الخاص دورا متزايدا فى المجالات التنموية التى تستهدف الدولة تحقيقها منوها بأن توجيه الرئيس بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة ، يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية.

وقال رئيس حزب الجيل، إن تلك التوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسى، تؤكد أن مصر تمضى قدما فى بناء اقتصادها التنموى وأنها لا تلتفت إلى محاولات اللجان الإلكترونية لأصحاب المخطاطات الخبيثة والشيطانية بنشر شائعات وأكاذيب للنيل من تماسك الجبهة الداخلية التى أكد فيها الشغب المصرى على معدنه الوطنى والحضارى عندما اكتشف بنفسه على لجان الأعداء يبثون فديوهات مفبركة على حدوث تظاهرات حدثت قديمة وينشرونها على أنها حدثت حديثا فى الحاضر ولكنهم لم ينجحوا فى خداع الجماهير المصرية الواعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل ، على أن توحيد الصف المصري في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، بات ضرورة ملحة لا تقبل التراجع أو الوقوف حيادًا، خاصة في ظل الأوضاع المشتعلة بالمنطقة بسبب الأزمة اللبنانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، وتقلبات الحكم في سوريا، مشددًا على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية لمواجهة كل محاولات الفوضى وضمان استقرار وأمن الوطن.

وأوضح هجرس، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت من تحقيق إنجازات عظيمة رغم التحديات، مع رؤية استراتيجية تضع الوطن ومصالحه فوق كل اعتبار وتعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن هذه الجهود تعكس رؤية متكاملة لبناء الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في نهج متكامل عبر رؤية مصر 2030.

ودعا هجرس جميع جموع الشعب المصري للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، لدرء كل مخططات الفوضي ودعم أمن واستقرار بلدنا الحبيب، وضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والإيمان بقدرتهم على تجاوز التحديات غير المسبوقة من عمر الوطن، مؤكدا أن تكاتف المصريين وترابطهم هو مفتاح استمرار مسيرة التنمية وحجر الأساس الذي ترتكز عليه الدولة المصرية لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري العظيم.

وشدد على ضرورة أن يتمتع الشعب المصري بوعي كبير يجعله دائما داعما ومساندا لمسيرة الإصلاح والبناء التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي الحكيمة والرشيدة، من خلال رؤية استراتيجية وطنية تعزز من مكانة مصر إقليما ودوليا، مهنئًا الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2025، متمنيا أن يكون عاما مليئا بالتقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة التي تضع الوطن ومصالحه فوق كل اعتبار.