شكرا لقرائتكم خبر عن "حملة دائمة للقمع".. وعيد روسي بالرد على حجب وسائلها الإعلامية والان نبدء بالتفاصيل

وسائل الإعلام الروسية

الصراع الروسي الإعلامي مع الغرب

منع بث العديد من وسائل الإعلام

الهجمات السيبرانية الروسية

الدمام - شريف احمد - توعدت روسيا بالرد على الحجب الظاهر لوسائل إعلام رسمية روسية على منصة تلغرام للتواصل الاجتماعي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، منددة بـ"إجراء رقابي".ويتعذر الوصول إلى قنوات تلغرام التابعة لوكالة الأنباء "ريا نوفوستي" وقنوات "روسيا " و"بيرفي كانال" و"إن تي في" التلفزيونية وحتى صحيفتي "إزفستيا" و"روسيسكايا غازيتا".وذكرت وسائل الإعلام أنه تم الإبلاغ عن هذا الحجب بشكل خاص في فرنسا وبلجيكا وبولندا وهولندا واليونان وإيطاليا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "المسح الممنهج لأي مصدر للمعلومات غير المرغوب فيها من الفضاء المعلوماتي مستمر".ونددت بـ "حملة دائمة للقمع ضد وسائل الإعلام الروسية في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا".وأكدت أن "هذه الهجمات وغيرها من الهجمات المماثلة ضد وسائل الإعلام الخاصة بنا لن تمر بدون رد من روسيا".وأضافت "نحتفظ بالحق في الرد بالطريقة نفسها"، منددة بـ "إجراء رقابي سياسي" يتعارض مع الحقوق الأساسية.ولم تعلق سلطات الاتحاد الأوروبي ولا "تلغرام" على هذا الحجب، وفرض الاتحاد الأوروبي مرات عدة قيودًا على وسائل الإعلام الروسية منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.وفي مايو الماضي، منع بث العديد من وسائل الإعلام مثل "روسيسكايا غازيتا" و"إزفستيا" و"ريا نوفوستي" في الاتحاد الأوروبي بتهمة الترويج والمشاركة في المجهود الحربي لموسكو.وكان الروسي-الفرنسي بافيل دوروف، رئيس تطبيق تلغرام، أوقف في فرنسا هذا الصيف بتهمة ارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق، وأطلق سراحه، لكنه وضع تحت رقابة قضائية صارمة.من جهة أخرى كانت شنت مجموعة مؤيّدة لروسيا هجمات سيبرانية استهدفت عدّة مواقع إلكترونية في إيطاليا، وفق ما أعلنت الشرطة الإيطالية قبل أمس.واستهدفت الهجمات الروسية، مواقع الإنترنت التابعة للخارجية الإيطالية ومطاري مالبنسا وميلانو-ليناته وأنظمة النقل في مدينة سيينا وتورينو.



وذكر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني للصحافيين قائلا: "إنه الهجوم الثالث من نوعه (على وزارة الخارجية) خلال الأيام الثلاثة الماضية".