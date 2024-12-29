مقتل 21 شخصًا بهجمات مسلحة شرقي الكونغو الديمقراطية خلال أسبوع

أفادت مصادر لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل 21 شخصًا على الأقلّ في شرق جمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة، في هجمات شنّها خلال أسبوع عناصر من "القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة"، وهي الجماعة المتمرّدة المرتبطة بتنظيم داعش".

وكان قد وقع الهجوم الأوّل في 21 كانون الأوّل الحالي، حين اقتحم مسلّحون من "القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة" قرية روبينيت الواقعة شمالي غرب مقاطعة كيفو الشّماليّة في إقليم بابيري، وفق ما أوضح مكتب حاكم الإقليم.

ولفت النّاطق باسم الحاكم ماكير سيفيكونولا، إلى أنّ المسلّحين "قتلوا في القرية ستّة أشخاص، ثمّ وصلوا في 22 كانون الأوّل إلى قرية مجاورة تُدعى كودجو، حيث قتلوا 12 شخصا آخر". وذكر أنّ في 25 الحالي "وصل متمرّدو "القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة" إلى قربة ماكيلي الواقعة على بُعد سبعة كيلومترات من مانغوريدجيبا، حيث قتلوا ثلاثة أشخاص".

يُشار إلى أنّ "القوّات الدّيمقراطيّة المتحالفة" تأسّست في الأصل من متمرّدين أوغنديّين، مسلمين بمعظمهم، وتمركزت اعتبارًا من منتصف تسعينيّات القرن الماضي في شرق الكونغو، حيث قَتلت آلاف المدنيّين. وفي 2019، بايعت الحركة تنظيم "داعش"، الّذي بات يعتبرها جزءًا منه، ويُطلق عليها اسم "ولاية وسط إفريقيا".