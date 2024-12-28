هيئة الأركان العامة الإيرانية: ما حدث في سوريا هو نتيجة خطة مشتركة أميركية صهيونية

أكدت هيئة الأركان العامة الإيرانية، أن "ما حدث في سوريا هو نتيجة خطة مشتركة أميركية صهيونية".
وشددت على ان "نظام الهيمنة بقيادة أميركا يسعى لنهب موارد الشرق الأوسط ولن يحقق مكاسب في سوريا".
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