لافروف: لابد من ضمان أمن روسيا في أي اتفاق سلام مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، إن موسكو لا ترى جدوى من أي اتفاق هش لوقف إطلاق النار من أجل تجميد الحرب في أوكرانيا، لكنها تريد اتفاقاً ملزماً قانوناً من أجل سلام دائم يضمن أمن روسيا وجيرانها.

وأضاف لافروف «لن تؤدي الهدنة إلى أي شيء»، وذكر أن موسكو تشتبه في أن الغرب سيستخدم مثل هذه الهدنة لإعادة تسليح أوكرانيا.

وتابع «نحن بحاجة إلى اتفاقات قانونية نهائية من شأنها أن تحدد جميع الشروط لضمان أمن روسيا الاتحادية، وبالطبع المصالح الأمنية المشروعة لجيراننا».

وأردف أن «موسكو تريد صياغة الوثائق القانونية بطريقة تضمن استحالة انتهاك هذه الاتفاقات».