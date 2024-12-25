نتانياهو: حماس تتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل في المحادثات بشأن الاسرى

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان حركة حماس تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها بالفعل في المحادثات بشأن الاسرى.

ولفت نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه، الى ان إسرائيل ستواصل جهودها رغم ذلك بلا كلل لإعادة الاسرى.