قوى الأمن تتخذ اجراءات في كافة المناطق لحفظ الأمن بمناسبة عيد الميلاد

اتخذت قطعات قوى الأمن الداخلي ‏إجراءات حفظ الأمن والنظام ونفذت دوريات وتمركزات في كافة المناطق اللبنانية بمناسبة ‎عيد الميلاد. ونشرت المديرية صورًا للدوريات في مناطق بيروت، زغرتا، جزين، صيدا، الجديدة، الدامور، مرجعيون، النبطية وصور.

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