الجديد: انقاذ عنصر من الدفاع المدني من تحت انقاض المبنى المنهار في الميناء- طرابلس والأعمال مستمرة لسحب العنصر الثاني

افادت قناة "الجديد"، عن "انقاذ عنصر من الدفاع المدني من تحت انقاض المبنى المنهار في الميناء- طرابلس والأعمال مستمرة لسحب العنصر الثاني".

وتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عملية الانقاذ جراء انهيار المبنى في الميناء طرابلس الذي كان في داخله عنصرين للدفاع المدني وفوج الاطفاء جراء الحريق الهائل الءي كان قد اندلع فيه.

واجرى مولوي اتصالات فورية بكل من محافظ الشمال رمزي نهرا ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء حسن غمراوي والقائم بأعمال بلدية الميناء ايمان الرافعي وقائد منطقة الشمال في قوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران لتكثيف عملية الانقاذ بالسرعة اللازمة.

وأعطى الوزير مولوي تعليماته الى المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح بالتوجه فورا الى موقع المبنى المنهار والإشراف المباشر على عملية رفع الانقاض وانقاذ العنصرين المفقودين.