البابا فرنسيس في قداس عشية عيد الميلاد: علينا جميعا أن نحمل الرجاء بالأماكن التي دنسها العنف

أشار البابا فرنسيس، في قداس عشية عيد الميلاد، إلى "أننا بدأنا يوبيلا جديدا (يوبيل 2025) وهذه الليلة هي التي فتح فيها باب الرجاء. هناك رجاء لكل واحد منا ولا ينسى أحد أن الرب يسامح الكل".

ولفت إلى أن "الرجاء لا يقبل حسابات الذين لا يفكرون إلا أنفسهم".

وقال البابا فرنسيس "الرجاء المسيحي هو الشيء الذي يطلب منا التحرك بسرعة. اليوبيل هو زمن الرجاء"، مضيفًا "علينا جميعا أن نحمل الرجاء في الانتظارات التي خذلت وفي تعب من لم يستطع المواصلة وفي الأماكن التي دنسها العنف".

وقبيل قداس عشية الميلاد فتح البابا فرنسيس الباب المقدس لكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان ليطلق بذلك يوبيل عام 2025.

في وقت سابق، أطلق البابا فرانسيس "العام المقدس للكنيسة الكاثوليكية" يوبيل 2025 في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، ففي احتفال مهيب عشية عيد الميلاد، فتح البابا فرنسيس الباب المقدس، الذي يكون عادة مغلقا من الداخل، ويمر من خلاله، حيث ترأس بعد ذلك قداس عشية الميلاد.

وقال قبيل فتح الباب إن "الخطوات التي نتخذها الآن هي خطوات الكنيسة كلها".

وأضاف "لينفتح الاعداء على الحوار ويجتمع الشعوب على الوئام".