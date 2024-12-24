هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يدرس شن هجوم إضافي على الحوثيين في اليمن

افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الجيش يدرس شن هجوم إضافي على الحوثيين في اليمن"، مشيرة الى أن "سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وقسم العمليات يحضرون لتوسيع بنك الأهداف في اليمن".

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