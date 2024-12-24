أشار مندوب إيران لدى الأمم المتحدة امير سعيد ايرواني، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس الأمن الدولي، إلى أن "اعتراف الكيان الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن جريمة اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران يؤكد صوابية رد ايران الدفاعي واستمرار موقفها من أن هذا الكيان الاحتلالي يشكل أخطر تهديد لسلام وأمن المنطقة والعالم".
وقال إن "الاعتراف الوقح وغير المسبوق باغتيال قائد سياسي في أراضي دولة ذات سيادة يكشف المسؤولية الدولية لإسرائيل عن أفعالها الإرهابية".
وأوضح أنه "يجب على مجلس الأمن ألا يسمح لكيان ينتهك القوانين الدولية بشكل علني ويزعزع استقرار المنطقة بأن يظل يتمتع بالحصانة".
ويأتي ذلك بعد تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن اغتيال هنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إيران بالأمم المتحدة: اعتراف الكيان الإسرائيلي باغتيال هنية يؤكد صوابية ردنا الدفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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