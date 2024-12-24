آلاف المنازل دون كهرباء في البوسنة بسبب عاصفة ثلجية

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت عاصفة ثلجية تضرب البوسنة والهرسك بعزل مناطق عدة في البلاد من جراء طرق غير سالكة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 ألف منزل الثلاثاء.وأعلنت شركة توزيع الكهرباء الكترو بريفريدا البوسنة والهرسك «على الرغم من الجهود والعمل الدؤوب لإصلاح الأعطال تفاقم وضع إمدادات الكهرباء. حاليا 127 ألف عداد دون كهرباء».

وأعلنت شركة الكترو كرايينا التي توزع الكهرباء على بلديات كيان صرب البوسنة، أن نحو 50 ألفاً من عملائها دون كهرباء.

وقالت الشركة إنه تم تعبئة كافة الفرق التي تعمل منذ الفجر على إصلاح الأعطال.

كما تم إعلان حال الطوارئ في غرب البوسنة حيث أغلقت الثلوج جميع الطرقات المؤدية إلى بلدة درفار مما أدى إلى عزل سكانها البالغ عددهم 17 ألف نسمة.

وقالت ياسنا بيكاناك رئيسة المجلس البلدي في درفار لوسائل الإعلام «الوضع صعب للغاية. الثلوج مستمرة في التساقط. وبات الأشخاص عالقين بسبب الثلوج».

وفي بعض البلدات المحيطة بدرفار، وصل ارتفاع الثلوج إلى مترين وزادت العاصفة الثلجية من صعوبة عمليات رفع الثلوج.

وقالت بيكاناك إن بلدية درفار «تطلب المساعدة لإزالة الثلوج. جميع كاسحات الثلوج في الموقع».

وعلقت الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية في بانيا لوكا، ثاني أكبر مدينة في البوسنة والهرسك والعاصمة الإدارية لجمهورية صربسكا.

وبالأمس تم تعليق الدراسة في حوالي 70 مدرسة ابتدائية وثانوية في أونا سانا، شمال غرب البوسنة.

ومنذ الثلاثاء أدى تساقط الثلوج بكثافة إلى تعطيل حركة السير في صربيا المجاورة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وأعلن الإنذار الأحمر في غرب صربيا، حيث تسببت العاصفة الثلجية في انقطاع واسع النطاق في شبكة توزيع الكهرباء.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الصربية تحذيراً من استمرار تساقط الثلوج بكثافة.