شكرا لقرائتكم خبر عن العواصف الثلجية تقطع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في البوسنة والان نبدء بالتفاصيل

خروج 50 خطًا عن الخدمة

اشتداد حدة العاصفة

الدمام - شريف احمد - انقطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل في البوسنة والهرسك، خصوصا في شمال البلاد، بعد تساقط كثيف للثلوج صاحبته رياح عاتية، وفقما أعلنت هيئة الكهرباء المحلية.وجاء في بيان لـ"إلكتروبريفريدا البوسنة والهرسك" Elektroprivreda BiH، إحدى 3 شركات خدمات كهربائية في البلاد، أن "الكهرباء مقطوعة حاليا عن نحو 60 ألف عميل".وانقطعت الطاقة عن نحو 130 ألف منزل ومؤسسة وعمل تجاري لساعات خلال الصباح، لكن الفارق التي أُرسلت إلى الموقع تمكنت من إجراء عمليات إصلاح، بحسب المصدر ذاته.وأوضحت الشركة أن "الانقطاعات في الشبكة نجمت عن التساقط الغزير للثلوج المصحوبة بالرياح".وكان كانتون يونا سانا (شمال غرب) الأكثر تضررًا، لكن الكهرباء انقطعت أيضًا عن آلاف المنازل في منطقتي توزلا في شمال شرق البلاد وزينيتسا وسط البلاد.في الوقت ذاته، أفادت شركة "إلكتروكرايينا" التي تزود شمال البلاد الكهرباء بأن التوزيع في منطقتها شهد اضطرابات كبيرة.وانقطعت الطاقة جزئيًا عن مدن عدة بينها برييدور ومحيطها والعديد من القرى بسبب خروج نحو 50 خطًا للطاقة عن الخدمة.وقالت الشركة في بيان: "تعمل فرقنا على الأرض على إصلاح الأعطال".يتوقع بأن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة، بحسب "معهد الأرصاد الجوية في جمهورية صرب البوسنة الذي توقع أن يسجل تساقط للثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر في المناطق الجبلية بحلول مساء اليوم الثلاثاء.وظهر الاثنين، تعطلت حركة السير في العديد من الطرق، خصوصًا في شمال البلاد وفي المناطق الأكثر ارتفاعًا في الوسط.شهدت البوسنة شتاء جافًا خصوصًا في 2023 - 2024، إذ لم تتساقط أي ثلوج، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب البحيرات والأنهار في ذلك العام.وأدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في أكتوبر أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، معظمهم في منطقة ياغلانيتسا جنوب غرب البلاد.