انهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران في منطقة الميناء- طرابلس ومعلومات عن إصابات

أفادت قناة الجديد، عن انهيار المبنى الذي اندلعت فيه النيران عصر اليوم في منطقة الميناء - طرابلس، مشيرة إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات.

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