ميقاتي وقائد الجيش وصلا إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في "اليونيفيل" في ابل السقي

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون إلى مقر قيادة القطاع الشرقي في "اليونيفيل" في بلدة ابل السقي، وهي المحطة الثانية في جولة ميقاتي في الجنوب.
هذا، ويصل إلى ساحة الخيام بعد قليل كل من ميقاتي وقائد الجيش والأعضاء الأميركيين والفرنسيين في لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك في إطار جولتهم التفقدية على القطاع الشرقي في جنوب لبنان.
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