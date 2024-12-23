الجيش الفلبيني أعلن عزمه شراء منظومة تايفون الصاروخية الأميركية

أعلن الجيش الفلبيني أنه يعتزم شراء منظومة تايفون الصاروخية الأميركية لحماية مصالحه البحرية المتضاربة في جزء منها مع المصالح الصينية.

ونشر الجيش الأميركي منظومة الصواريخ المتوسطة المدى في شمال الفلبين في وقت سابق من العام الحالي لإجراء مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع حليفته التقليدية، لكنه قرّر إبقاءها في مكانها على الرغم من انتقادات بكين بأن هذا الأمر يزعزع استقرار آسيا.

ومذّاك الحين تتدرّب القوات الفيليبينية على تشغيل هذه المنظومة.

وقال قائد الجيش الفيليبيني اللفتنانت جنرال روي غاليدو في مؤتمر صحافي "من المخطط الاستحصال عليها لأننا نلمس جدواها" على مستوى "الدفاع الأرخبيلي".

وتابع "يسعدني أن أبلغ أبناء وطننا أن جيشكم بصدد تطوير هذه القدرة لحماية سيادتنا"، مضيفا أن التكلفة المالية ستحدد العدد الإجمالي الذي سيتم الاستحصال عليه.

وقال غاليدو إن الأمر سيستغرق عامين أو أكثر لكي يستحصل الجيش الفيليبيني على منظومة دفاعية جديدة، مشيرا إلى أن الخطوة غير مرتقبة في ميزانية العام 2025.