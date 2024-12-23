ابو الحسن: أيّدنا ترشيح العماد جوزيف عون ولنا الحق في إعطاء رأينا وهو ليس مرشح تحدي

أشار النائب هادي ابو الحسن، في حديث لـ"الجديد"، الى أننا "أيدنا ترشيح العماد جوزيف عون ولنا الحق في إعطاء رأينا وهو ليس مرشح تحدي"، لافتاً الى أن "جنبلاط اكد في دمشق أمس ان مزارع شبعا وفق المعطيات الحالية تقع وفق القرار 242 ونحن علينا ان نثبت العكس لتصبح وفق القرار 425 وذلك بالإتفاق مع الجانب السوري والذهاب الى الامم المتحدة".

وذكر أبو الحسن، أن ج"نبلاط لديه قلق تجاه ما يخطط للجنوب السوري وزيارته الى دمشق امس حملت مضمون سياسي بالارتكاز على المذكرة التي حملتها اللقاء الديقراطي الى القيادة السورية الجديدة".

وأضاف "انتظرنا كثيراً كي نرى اللحظة التاريخية بسقوط نظام بشار الأسد والزيارة امس الى دمشق لتهنئة الثورة".