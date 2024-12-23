زار رئيس لجنة الصّحة النّيابيّة النّائب بلال عبدالله، وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، الّذي أطلعه على نتائج زيارته الأخيرة لفرنسا، والمشاريع الّتي تمّ الاتفاق على القيام بها، في إطار دعم القطاع الصّحي في لبنان، وبشكل خاص المستشفيات الحكوميّة وبرنامج توأمتها مع المستشفيات الفرنسيّة.
كما جرى نقاش حول موازنة الوزارة لسنة 2025، و"أهميّة الحفاظ على مستوى التّقديمات الصّحيّة ورفعها، وعلى أهميّة متابعة التّحضير لقانون التّغطية الصّحيّة الشّاملة، الّذي يناقش في المجلس النّيابي".
كانت هذه تفاصيل خبر الأبيض أطلع عبدالله على نتائج زيارته لفرنسا والمشاريع المستقبلية لدعم القطاع الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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