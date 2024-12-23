لابيد: نتانياهو يمارس الحيلة نفسها ويبلغ وسائل الإعلام بعد تقدم المفاوضات أنه لن يوقف الحرب

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن زعيم المعارضة يائير لابيد، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته، ويمارس الحيلة نفسها ويبلغ وسائل الإعلام بعد تقدم المفاوضات أنه لن يوقف الحرب".

وكان قد أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في وقت سابق، الى أن "نتانياهو غير مستعد لدفع الثمن السياسي لإعادة الأسرى من غزة، وكان من الممكن التوصل لصفقة تبادل في نيسان الماضي لكن ذلك لم يحصل لأسباب سياسية".

ولفت لابيد، الى أن "إنجاز صفقة تبادل أسرى على دفعات في هذه الأثناء سيكون خطأ فحكومة نتانياهو مريضة والأمور التي يصيبها المرض تتفكك وحدها".