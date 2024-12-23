أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "وفدًا روسيًا يضم نائبَين لرئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران". وأوضحت أن الوفد سوف يعقد لقاءات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين آخرين. وسبق وأن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران سيتم الانتهاء منها في المستقبل القريب. وقال لافروف إن "التوقيع المرتقب على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران من شأنه أن يعزز العلاقات الروسية الإيرانية بشكل كبير". واعتبر لافروف أن المعاهدة ستوضح التزام الجانبين بتوثيق التعاون في مجالات الدفاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "سبوتنيك": وفد روسي وصل طهران للقاء الرئيس الإيراني ومسؤولين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.