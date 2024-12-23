رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية التقى الأبيض في باريس: نعتزم إرسال أطباء اخصائيين بالعيون إلى لبنان

التقى أعضاء الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية برئاسة ايلي حداد، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض، على هامش زيارته فرنسا، حيث تم عرض المبادرات المشتركة التي تهدف الى "تعزيز الدعم للنظام الصحي اللبناني".

كما تم التطرق الى فرص التعاون في مجالات طبية عدة خصوصا على صعيد الرعاية.

وفي هذا السياق أشار رئيس الجمعية ايلي حداد الى "اننا نعتزم السير بمشروعين الاول يفضي بإرسال مجموعة أطباء اخصائيين في العيون من أجل اجراء عمليات "المياه الزرقاء" في لبنان والمشروع الثاني وهو تركيب طاقة شمسية لمستشفيات في لبنان".

ولفت الى أن "دراسة مشروع الطاقة الشمسية شارفت على الانتهاء ويتوقع أن يسلك طريقه نحو التنفيذ".