أردوغان: فجر الحرية بدأ يبزغ في سوريا وسنواصل دعم الشعب السوري لإعادة بناء بلاده

أشار الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ (Recep Tayyip Erdoğan)، إلى أنّ "فجر الحرّيّة بدأ يبزغ في ​سوريا​ بعد ظلام مستمر لمدّة 61 عامًا"، مؤكّدًا أنّ "​تركيا​ لم تتخلَّ أبدًا عن الشّعب السّوري الّذي أدار العالم كلّه ظهره له، باستثناء قلّة قليلة، حيث احتضنت 5 ملايين لاجئ سوري على أراضيها وفق مبدأ الأنصار والمهاجرين". وأوضح أنّ بلاده "أبدت اهتمامًا كبيرًا بجارتها سوريا، الّتي ترتبط معها بحدود طولها 910 كلم، منذ اليوم الأوّل لبدء الحرب".

وشدّد، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم بولاية ماردين جنوب شرق تركيا، على أنّ "الشّعب السّوري بأطيافه كافّة يتطلّع إلى مستقبله بثقة أكبر الآن"، معتبرًا أنّ "تركيا وقفت على الجانب الصّحيح من التّاريخ، مع المظلوم في وجه الظّالم. وليعلم شعبنا أنّ الزّمن سيؤكّد أيضًا مدى صحة مواقفنا إزاء مواضيع أخرى".

ولفت أردوغان إلى أنّه "ما دام أنّنا نقف إلى جانب الحق والعدل والمظلوم، فأعتقد أنّ الله سيمهّد الطّريق لشعبنا نحو المستقبل"، معلنًا أنّ "تركيا ستواصل دعم الشّعب السّوري في جهوده لإعادة بناء بلاده".