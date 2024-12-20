أول تصريح رسمي لـ "بشار الأسد" بعد خروجه من سورية

القاهرة - كتب محمد نسيم - نشرت صفحة الرئاسة السورية السابقة، اليوم الإثنين، 16 ديسمبر 2024، بياناً تنسبه إلى الرئيس السوري السابق بشار الأسد يتحدّث فيه ظروف تنحيه، وخروجه من سورية إلى العاصمة الروسية موسكو.

يشار إلى أن هذا التصريح هو الأول المنسوب إليه، منذ سقوطه يوم الثامن من الشهر الحالي، وسيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

وقال الأسد في البيان إنه "لم يغادر سوريا بشكل مخطط له كما أشيع". وأضاف أنه بقي في دمشق حتى صباح يوم 8 ديسمبر.

وفيما يلي نص البيان كما نشرته صفحة الرئاسة السورية السابقة على تليجرام:





المصدر : وكالات - العربية