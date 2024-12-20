الخارجية الأمريكية تعلن إرسال وفد دبلوماسي إلى دمشق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها سترسل وفدًا دبلوماسيًا إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح صحفي مساء أمس: إن “الوفد سيعمل على الدفع بمخرجات اجتماع “العقبة” الذي عقد الأسبوع الماضي في الأردن لبحث العملية الانتقالية في سوريا”.

وأضاف المتحدث، أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيلتقون بأعضاء الحكومة المؤقتة، إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني وممثلي الأقليات، وذلك لبحث “رؤيتهم لمستقبل بلادهم وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في دعمهم”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط