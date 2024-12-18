شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث عائلة كاملة يثير حيرة الشرطة الأمريكية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

التواصل مع المصاب

الدمام - شريف احمد - فتحت الشرطة الأمريكية تحقيقًا يوم الأربعاء، للكشف عن توقيت وسبب وفاة 5 أفراد من عائلة بولاية يوتا، منهم 3 أطفال.وعثر على الجثث في منزل القتلى بعد أن شعر أحد الأقارب بالقلق بسبب انقطاع أخبارهم لعدة أيام.وعُثر على جثة شاب جريح يبلغ من العمر 17 عامًا، يبدو أنه تعرض لإطلاق نار، في مرآب المنزل يوم الثلاثاء.وحتى مساء الثلاثاء، لم تكن الشرطة في ضاحية ويست فالي بمدينة سولت ليك سيتي تعلم ما إذا كان هذا الشاب مشتبهًا به أم ضحية في القضية.قالت المتحدثة باسم الشرطة روزان فاينوكو، إنه بسبب الإصابات التي تعرض لها هذا الشاب "هناك بعض الصعوبات في التواصل معه ومعرفة المزيد من المعلومات".وأوضحت في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أن السلطات لا تعتقد أن هناك مشتبهًا به طليقًا، وأن الجريمة "كانت مقتصرة على هذا المنزل فقط".وأعلنت الشرطة أنها تتوقع تقديم مزيد من المعلومات في الساعات المقبلة.