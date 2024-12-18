مارين لوبان تتوقع انتخابات رئاسية مبكرة في فرنسا

ذكرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان إنها تستعد لانتخابات رئاسية مبكرة وإن ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون انتهت تقريباً.
واوضحت لوبان في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، "أستعد لانتخابات رئاسية مبكرة، على سبيل الاحتياط، نظراً لضعف إيمانويل ماكرون، وما تبقى له من أدوات مؤسسية قليلة". ولفتت الى "إن ماكرون انتهى أو تقريباً انتهي"، مضيفة: "إن شعبية الرئيس تضاءلت على الصعيدين المحلي والدولي". وأضافت: "لقد أثار غضب الجميع، ولم يعد له أي نفوذ في الاتحاد الأوروبي".
وذكرت إن مناقشات أجرتها مع رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو كانت مشجعة بالنسبة لها، ومع ذلك لم يعلن بعد عن تشكيل حكومته وتعرض لانتقادات بسبب تعامله مع إعصار ضرب جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، وأضافت: "قال إنه سينصت إلينا لكنه ليس أول شخص يقول ذلك".
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