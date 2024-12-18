نصار يزور الراعي قريبا حاملا ايجابية بملف اخلاء كنيستين من الجيش التركي بقبرص الشمالية

عقد لقاء جانبي على هامش الزيارة الحكومية الرسمية التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتركيا راهنا، ضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ميقاتي وزير الدفاع التركي كما وزير السياحة اللبناني المهندس وليد نصار الذي يرافق ميقاتي بزيارته الرسمية لتركيا.

وبناء على طلب ميقاتي، وضع ملف الكنيستين المارونيتين في قبرص الشمالية، اسوماتوس وايا مارينا المحتلتين من الجيش التركي على طاولة البحث، بحيث طلب ميقاتي اخلاء الجيش التركي من الكنيستين وبالتالي السماح للموارنة بالعودة لمنازلهم وممتلكاتهم؛ وقد لاقى طلب ميقاتي ايحابية تركية اذ وعد وزير الدفاع كما الرئيس اردوغان باخذ هذا الموضوع بالاعتبار واعطائه اولوية.

وعليه، طلب ميقاتي من نصار زيارة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فور عودته للبنان ووضعه باجواء الاجتماع.