نعمة أفرام: تعزيز الاستقرار السياسي وتحفيز الاقتصاد الوطني

قدم المرشح إلى رئاسة الجمهورية النائب نعمة أفرام شرحًا مفصّلًا عن برنامجه الانتخابي، مركّزًا خلال لقائه كتلة "تحالف التغيير" في مركز الكتلة في الجميزة، على رؤيته للحلول الممكنة للأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها لبنان. كما واستعرض الخطوط العريضة لمشروعه الرئاسي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي، وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إصلاحات هيكلية تشمل مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة.
بدورها، طرحت الكتلة مجموعة من الأسئلة على المرشح أفرام، ركزت على كيفية تحقيق الإصلاحات ومدى إمكانية جمع مختلف الأطراف السياسية حول مشروعه الرئاسي.
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