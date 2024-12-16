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الاتحاد الأوروبي يؤكد اهتمامه بعملية إعادة بناء سوريا وإعمارها

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ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (الاتحاد)

أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس، اهتمام الاتحاد الأوروبي في المساهمة بعملية بناء سوريا وإعادة إعمارها، مشيرةً إلى أن الاتحاد أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية لسوريا حالياً ومستعد لفعل المزيد. 
وأضافت كالاس في تصريح صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد اليوم الاثنين في بروكسل، أن «سوريا تواجه مستقبلاً مليئاً بالأمل لكنه يبقى غير مؤكد»، موضحة أن «الاستقرار في سوريا والمنطقة مهم جداً لكل الفاعلين الإقليميين والدوليين». ‎
وشددت على أن ثمة مبادئ يجب أن تتبعها القيادة السورية الجديدة تتمثل في الاستقرار والسيادة وسلامة الأراضي السورية وتجنب التطرف وبناء المؤسسات ووحدة الحكومة التي يجب أن تشمل جميع المجموعات في سوريا وأيضاً المساءلة عن الجرائم المرتكبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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