"الجزيرة": تفجير عبوة ناسفة لدى اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرقي نابلس

افادت مصادر للجزيرة، بأن "آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية"، مشيرة الى أن "مقاومين يفجرون عبوة ناسفة لدى اقتحام جيش الاحتلال مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية".

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