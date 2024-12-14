شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب قصوى مع وصول الإعصار شيدو إلى أرخبيل مايوت الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب الإعصار شيدو صباح السبت، أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي، حيث أعلنت حالة التأهب القصوى مع توقع اشتداد الرياح المصاحبة له والتي تجاوزت سرعتها 180 كيلومترًا في الساعة.

وضرب الإعصار جزيرة "بوتيت تير" في شرق الأرخبيل، ويخشى أن تصل سرعة الرياح "إلى 200 و230 كلم/ساعة"، بحسب آخر نشرة للأرصاد الجوية الفرنسية، متوقعة رياحًا أشد من تلك التي صاحبت الإعصار كاميسي عام 1984.

وتسببت الرياح في انقطاع الكهرباء مع سقوط أعمدة كهرباء واقتلاع أشجار وتطاير أسقف منازل مصنوعة من الصفيح.