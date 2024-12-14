برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون سوك يول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بعد مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم السبت، أن 204 نواب من أصل 300 نائب بالجمعية الوطنية صوتوا خلال جلسة عامة اليوم لصالح قرار العزل بينما صوت 85 نائبا ضده، مشيرة إلى أن ثلاثة نواب آخرين امتنعوا عن التصويت وثمانية أصوات باطلة.

ويعد هذا التصويت هو الثاني الذي تجريه الجمعية الوطنية لعزل الرئيس خلال أسبوع بعد فشل التصويت الأول الذي قاطعه معظم نواب الحزب الحاكم البالغ عددهم 108. ومن المنتظر أن تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله.

جدير بالذكر أن كوريا الجنوبية تشهد منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس “يون سوك يول” حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.

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