"الجهاد الإسلامي": ندعو القوى الوطنية وكل مكونات شعبنا لاتخاذ موقف حاسم أمام إجراءات أجهزة السلطة بالضفة

أشارت حركة "الجهاد الإسلامي"، الى أننا "نناشد أبناء شعبنا التظاهر تعبيرا عن رفضهم لما تقوم به السلطة وأجهزتها، وندعو القوى الوطنية وكل مكونات شعبنا لاتخاذ موقف حاسم أمام إجراءات أجهزة السلطة بالضفة الغربية". وذكرت الجهاد، أن "استهداف أجهزة السلطة للمقاومة بجنين يتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه".

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