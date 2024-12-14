استشهاد خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مركز إيواء للنازحين بمدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية اليوم، استهدفت مدرسة تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة.

في السياق، أكدت مستشفيات قطاع غزة أن 70% من شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 هم نساء وأطفال، كما أشارت إلى افتقار المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية

والوقود، والأطباء المتخصصين، في ظل اكتظاظ ساحاتها بالمرضى والمصابين.

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