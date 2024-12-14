اعتماد مستشفى ينبع العام منشأة “صديقة لكبار السن”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

منحت الإدارة المختصة لطب كبار السن بالإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بوزارة الصحة، مستشفى ينبع العام عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، الاعتماد الكامل بصفته مستشفى صديقًا لكبار السن بعد اجتيازه جميع متطلبات الاعتماد وفقًا لمعايير المنشآت صديقة كبار السن، وتنفيذه لجميع المعايير بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات كبار السن لتقديم رعاية صحية متميزة لهم.

ومن خلال تحقيق هذا الاعتماد، يبرز المستشفى التزامه بتطوير خدماته الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية، لتجسد هذه الخطوة التطلع الثابت نحو تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في مجال الرعاية الصحية، حيث يعكس هذا الاعتماد رؤية التجمع في تقديم رعاية متميزة وشاملة لجميع الفئات العمرية، مع التركيز الخاص على تلبية احتياجات وتوقعات كبار السن.

وتعد هذه خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الخدمات الطبية المقدمة وتعزيز مكانة المستشفى كواحدة من الوحدات الرائدة في مجال الرعاية الصحية لضمان راحة ورفاهية المرضى، التي تعد من أهم الأهداف.

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