نقلت قناة "الجديد" عن مصادر لـ"حزب الله"، أنه "ليس للحزب أي علاقة بما صادرته الأجهزة الأمنية من معدات من أحد مستودعات الجامعة اللبنانية"، لافتاً الى أن "القضية بكل تفاصيلها موجودة بين يدي القضاء اللبناني والأجهزة الأمنية اللبنانية التي عملت وتعمل على متابعتها".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية، عطفا على ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود "أسلحة في أحد مباني الجامعة اللبنانية"، أنه "ضمن إطار عملية الكشف على كافة مباني الجامعة ومراكزها لتحديد الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، لوحظ حدوث تغيير بالأقفال في أحد المستودعات المستأجرة و المخصصة لتخزين المواد والمعدات المستهلكة الآيلة للتلف، والجدير ذكره أن المستودع موجود في منطقة الجناح وليس في حرم كلية الآداب في الجامعة اللبنانية خلافا لما يتم تداوله".
وأوضحت الجامعة، أنه "على الفور قامت الجامعة بمراجعة قضاء العجلة وتم الكشف على محتويات المستودع بحضور محامي الجامعة ومالك المستودع وأمين المستودع، وتبين أن المحتويات عبارة عن بعض الألبسة العسكرية وحقائب سفر وصناديق مقفلة، وبناء عليه إتخذ القاضي قرارا بإقفال المستودع بالشمع الأحمر لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وأكدت أنها "انطلاقا من سعيها الدائم إلى الحفاظ على سلامة البيئة التعليمية في كل كلياتها ومعاهدها، تهيب بجميع الوسائل الاعلامية توخي الدقة والحذر في نشر اخبار عن وحود أسلحة في أحد مباني الجامعة اللبنانية لا سيّما في ظل الظروف الراهنة والامتناع عن تداول هكذا أخبار وتضخيمها أمام الرأي العام دون انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه الأجهزة الأمنية حول الموضوع".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد" عن مصادر حزب الله: ليس لنا أي علاقة بما تم مصادرته من أحد مستودعات الجامعة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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