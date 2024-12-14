ميقاتي لبى دعوة البطريرك ميناسيان في روما: الطوائف الارمنية اثبتت على الدوام انها في صلب النسيج اللبناني

أشاد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعد تلبيته دعوة بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس، بـ"الدور الوطني الجامع الذي يقوم به البطريرك ميناسيان وبالتقارب بين مختلف القيادات الروحية".

وتم خلال الزيارة البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة وتأثير التطورات الاخيرة في المنطقة، ونتائج لقاء رئيس الحكومة مع البابا فرنسيس امس.

ولفت ميقاتي الى ان "الطوائف الارمنية اثبتت على الدوام انها في صلب النسيج اللبناني ولها حضور فاعل على الصعد كافة".