افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي معادٍ استهدف محيط بلدة مجدلزون لجهة وادي حسن والسفرجل وذلك بالتزامن مع بدء مراسم تشييع مجموعة من شهداء البلدة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: قصف اسرائيلي مدفعي استهدف محيط بلدة مجدلزون بالتزامن مع تشييع عدد من شهداء البلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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