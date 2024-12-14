أعلن البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، أننا "نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق واحترام خياراته، وندعم عملية انتقالية سلمية تمثل كل القوى السياسية والاجتماعية".
وذكر البيان الختامي، أن "المرحلة تستوجب حوارا وطنيا شاملا لبناء سوريا الحرة الموحدة، ونحن ندين توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة وجبل الشيخ والقنيطرة وريف دمشق".
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا: المرحلة تستوجب حوارا وطنيا شاملا لبناء سوريا الحرة الموحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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