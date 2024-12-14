"حماس": منفتحون على أي مبادرات جادة لوقف العدوان وجرائم الاحتلال في حق شعبنا

أعلنت حركة "حماس"، في الذكرى الـ37 لانطلاقتها، أننا "متمسكين بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة شعبنا وإعادة الإعمار، ومنفتحين على أي مبادرات جادة لوقف العدوان وجرائم الاحتلال في حق شعبنا".
وأكدت الحركة، على أنها "ستواصل كل الجهود لوقف العدوان وتحقيق تطلعات شعبنا بالحرية وتقرير المصير".
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