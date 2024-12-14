قتيل ونحو أربعين مفقودا إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

قُتل شخص إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة ساحل كريت جنوب اليونان وفقد أثر حوالى أربعين شخصا، وأطلق خفر السواحل اليوناني عملية بحث واسعة في مسعى إلى إيجاد المفقودين عقب الحادثة التي وقعت بعيد منتصف الليل. وعُثر على 39 شخصا. وتتوجّه سفن أخرى إلى الموقع للمشاركة في عمليات البحث التي تنفذ بمؤازرة فرقاطة إيطالية ومروحية تابعة للبعثة عينها وطائرة مروحية من طراز "سوبر بوما"، وفق خفر السواحل اليونانيين. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رجلا يعاني مضاعفات الغرق نقل بالمروحية إلى مستشفى في مدينة خانيا وأدخل العناية المكثّفة.

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