أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن "فقدان الاتصال بالمواطن عبدو عبدالعال في محلة المجيدية، في أثناء رعي قطيع من الماشية. ويُرجح أنّ جنودا إسرائيليين اقتادوه إلى داخل إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر "الوكالة الوطنية": فقدان الاتصال براع في المجيدية وترجيح باقتياده إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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