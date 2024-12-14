اخبار العالم

«الصليب والهلال الأحمر»: وضع سوريا من أخطر الأزمات في العالم

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

قال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أمس، إن الأزمة السورية لا تزال واحدة من أخطر الأزمات وأكثرها تعقيداً في العالم.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن هناك حركة ملحوظة لعودة اللاجئين إلى سوريا أو عودة للنازحين داخل البلاد إلى ديارهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكن السنوات الطويلة من الصراع دمرت البلاد.
وحذّر الاتحاد من أن الصورة لم تتضح بعد، لكنه شدد على أن السوريين يحتاجون إلى المساعدات المنقذة للحياة الآن، وفي الأشهر المقبلة.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه مستمر في دعم الهلال الأحمر السوري الذي يقدم مساعدات طبية وطعاماً ومياه شرب آمنة لعشرات الآلاف من المحتاجين في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: «نعلم أن الاحتياجات ستزيد مع بدء الناس في إعادة بناء حياتهم ونحن على استعداد لتسريع وتيرة عملنا».

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا