سكاف بحث مع بخاري بالاستحقاق الرئاسي: لإعادة بناء المؤسسات وتطبيق الـ1701 من كل الجهات

أشار النّائب ​غسان سكاف​، بعد لقائه السّفير السّعودي لدى لبنان ​وليد بخاري​، إلى أنّ "اللّقاء هو للتّشاور في ما آلت إليه المشاورات بين المكوّنات السّياسيّة ومع ​اللجنة الخماسية​"، لافتًا إلى "أنّنا لمسنا إيجابيّات مهمّة من شأنها أن تساعد في بلورة تفاهمات، تشكّل منطلقًا لعقد جلسة نيابيّة قد تنتج رئيسًا للجمهوريّة يلبّي طموحات اللّبنانيّين، ويكون على قدر كبير من المسؤوليّة الوطنيّة، في ظلّ هذه التّحوّلات الّتي يجب أن تراعي التّوازنات وتبدّد هواجس المكوّنات الفاعلة والمؤثّرة؛ وطمأنة اللّبنانيّين وأشقائنا العرب وأصدقاء لبنان".

ونوّه بـ"دور السعودية في كلّ المحطّات الّتي تخصّ لبنان، ووقوفها دائمًا إلى جانب هذا البلد الّذي طالما تعرّض لاهتزازات كبيرة"، مشدّدًا على أنّه "آن الأوان إلى أن نعيد بناء المؤسّسات على أسس سليمة، بعيدًا من منطق الغلبة والاستقواء والارتماء في أحضان الخارج، وتعزيز الثّقة بالجيش اللّبناني والأجهزة الأمنيّة، وتثبيت الشّرعيّة الوطنيّة كي لا نبقى عرضةً للهزّات الأمنيّة؛ كلّما اراد الآخرون تسخير لبنان ساحةً له". وأكّد "أهميّة تطبيق ​القرار 1701​ من كلّ الجهات، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب بسيادة كاملة، لخلق شبكة أمان وطنيّة".