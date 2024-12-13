شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لدعم الصحة فى قرية أشمون بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

انطلاقاً من دوره الريادي في دعم العمل الأهلي التنموي في مختلف محافظات الجمهورية، تعلن جمعية رعاية مرضي الكبد المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق قافلة طبية شاملة في قرية أشمون الرمان بمؤسسة آل شيحة - مجمع المهندس أسامة السيد شيحة الخيري بمركز دكرنس، محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة.

تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المستمرة لجمعية رعاية مرضى الكبد المصري بالدقهلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً.

وتقدم القافلة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية المجانية، تشمل:

* الكشف الطبي الشامل في مختلف التخصصات.

* إجراء كافة التحاليل والأشعات اللازمة.

* صرف الأدوية والعلاج مجاناً.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على استمرار جهوده في دعم القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.